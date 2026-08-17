בבלי
מבזק יום הכרעה בליכוד

שעות מפתיחת הקלפיות: אחוזי הצבעה גבוהים, טענות לזיופים, מניפות וארטיקים | סיקור

140 אלף מתפקדים יכריעו היום את גורל השרים והח"כים • נתניהו תומך בזוהר, גוטליב מתריעה על טפסים מזויפים | המאבק על עתיד המפלגה (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
שעות מפתיחת הקלפיות: אחוזי הצבעה גבוהים, טענות לזיופים, מניפות וארטיקים | סיקור
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