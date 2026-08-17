טראמפ לאיראן: "הרימו דגל לבן או שנפציץ"|התייחסות לעזה ולבחירות בישראל

בבלי

דובר חמאס חאזם קאסם הודיע כי התנועה מברכת על דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שבהם קרא לישראל להפסיק את התקפותיו בעזה. לדבריו, "דברים אלה מהווים אישור למחויבותו של הנשיא טראמפ למסלול הפסקת האש". חמאס קראה לטראמפ להפעיל לחץ על ממשלת ישראל כדי לחייב אותה לעמוד במה שסוכם ליישום השלב השני של תוכנית השלום ברצועת עזה. בראיון לפוקס, טראמפ גם אמר על איראן: "הם צריכים להניף דגל לבן ולהיכנע. הם שחקני פוקר טובים, אבל הם גוססים".