אלפי חסידים משפיעים היום על הרכב רשימת הליכוד בפריימריז
סערט ויז'ניץ, גור, קרלין ובעלזא מובילים התפקדות מאסיבית במפלגת השלטון • כ-7,000 מתפקדים חרדים מתוך 140,000 • המטרה: השגת אוזן קשבת לצרכי הציבור ולומדי התורה • דרמה סביב יוסי רוזנבוים ומשה פרוש
סערט ויז'ניץ, גור, קרלין ובעלזא מובילים התפקדות מאסיבית במפלגת השלטון • כ-7,000 מתפקדים חרדים מתוך 140,000 • המטרה: השגת אוזן קשבת לצרכי הציבור ולומדי התורה • דרמה סביב יוסי רוזנבוים ומשה פרוש
במהלך הלילה התפוצץ מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, ומחבלים ירו לעבר אותו מרחב. בחסדי השם אין נפגעים לכוחות צה"ל. מיד לאחר מכן תקפו כוחות צה"ל במרחב. צה"ל הגדיר זאת כהפרה של חמאס להסכם. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
ילד כבן 4 נפגע אנוש מרכב ברחוב רב חנינא • במקביל, שני ילדים בני 4 ו-6 נפצעו באירוע אלימות ברחוב עמק הזיתים | יום קשה בעיר (חדשות)משה כץ
רחפני נפץ הפכו לאיום מרכזי בשדה הקרב המודרני, וכוחות רוסיים מנסים פתרונות מאולתרים להתמודדות עם מערכות בינה מלאכותית אוקראיניות | הפתרון החדש מעורר ספקות בקרב מומחיםאריה לוי
בכיר איראני הודיע כי ללא יישום מזכר ההבנות עם ארה"ב תוך שבועות ספורים, תשנה טהראן את דוקטרינת הביטחון שלה ותעבור ממדיניות הגנתית למדיניות תקפנית | האיום הועבר בעקבות דברי הנשיא טראמפ שקרא לאיראן "להיכנע"בבלי
השר לביטחון לאומי נענה להצעת שר הביטחון כ"ץ להעביר את האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה"ל למשטרה, אך מציב תנאים: העברת מג"ב יו"ש למשטרה והסמכות למעצרים מנהליים – "כדי להפעילם נגד אנרכיסטים ואנטי-ציונים"בבלי
דובר חמאס חאזם קאסם הודיע כי התנועה מברכת על דברי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שבהם קרא לישראל להפסיק את התקפותיו בעזה. לדבריו, "דברים אלה מהווים אישור למחויבותו של הנשיא טראמפ למסלול הפסקת האש". חמאס קראה לטראמפ להפעיל לחץ על ממשלת ישראל כדי לחייב אותה לעמוד במה שסוכם ליישום השלב השני של תוכנית השלום ברצועת עזה. בראיון לפוקס, טראמפ גם אמר על איראן: "הם צריכים להניף דגל לבן ולהיכנע. הם שחקני פוקר טובים, אבל הם גוססים".צוות בבלי
המפלגה דורשת הסרת פרסום ערוך עד מחר בבוקר, אחרת תפנה ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית • לזימי שינתה שלט חוצות של הליכוד והחליפה את הדמויות והמסריםבבלי
לוחמי מג"ב זיהו חשודים בעת חפירת פיר ליד גדר ההפרדה בקלנדיה • חשוד בן 36 נעצר לאחר מרדף והודה בתכנית לחפור מנהרה • הפרטים המלאיםבבלי
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