נתקעו 10 ימים בדובאי וקיבלו פיצוי עלוב על יומיים בלבד

בבלי

בכיר במועצת השלום מסר לאלג'זירה כי משלחת המועצה הגיעה עם נתניהו להסכמה על הדרך להתקדם. לדבריו, הפגישה עם קושנר ונתניהו הייתה ארוכה ומעמיקה, והישראלים יתנו הזדמנות למפת הדרכים. "כעת הכדור נמצא במגרש של חמאס", אמר. עוד נמסר כי סוכם שכוחות ישראליים לא ייפרסו מחדש מחוץ לרצועה עד לפירוק חמאס מנשקה, וכי כלי הנשק והמנהרות ברצועה יפורקו באופן שלא יאפשר שימוש בהם. ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגנה עצמית ולפעול אם חמאס תפנה לטרור או תתחמש מחדש. נתניהו הבהיר למועצה כי ישראל תעמוד בהתחייבויותיה הקודמות.