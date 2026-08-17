שני צוותי עבודה יוקמו: פירוז עזה מנשק ושיקום תשתיות
לשכת ראש הממשלה מודיעה על הקמת שני צוותים במקביל - האחד יטפל בפירוק ופירוז הנשק ברצועה, והשני בתברואה ומים נקיים | הודגש: פירוק הנשק יושלם לפני כל תהליך שיקום
לשכת ראש הממשלה מודיעה על הקמת שני צוותים במקביל - האחד יטפל בפירוק ופירוז הנשק ברצועה, והשני בתברואה ומים נקיים | הודגש: פירוק הנשק יושלם לפני כל תהליך שיקום
הגידול במספר תלמידי הישיבה, מצוקת המקום החריפה ופתיחת הזמן - הולידו במתחם הישיבה בבית חלקיה את הפתרון היצירתי שניפק מחזה חסר תקדים בקמפוס • כל הפרטים (עולם הישיבות)מיקי ברון
רוזנבוים נחלש - פרוש מתחזק: החרדים שבוחשים בפריימריז של הליכוד | בן גביר עושה סוף לשמועות ומצהיר: "לא אשלב את אח"י ולייטנר" | אחרי דרמה מותחת ומירוץ נגד הזמן - ישיבת עוצם נושמת לרווחה | אברך ואבא הטרי נשאר בכלא - כי אין לו "קשרים" במקומות הנכונים (מעייריב)איצלה כץ
את המכתב שלחו עורכי הדין המייצגים את ישיבת פוניבז'. הנמענים: עורכי הדין של מסורת התורה ו"אם הישיבות" | המכתב, קצר ומתומצת פונה בדרישה למימוש מיידי של הפסק: "לפנות את מקרקעי ישיבת פוניבז'" (עולם הישיבות)מיקי ברון
בכיר במועצת השלום מסר לאלג'זירה כי משלחת המועצה הגיעה עם נתניהו להסכמה על הדרך להתקדם. לדבריו, הפגישה עם קושנר ונתניהו הייתה ארוכה ומעמיקה, והישראלים יתנו הזדמנות למפת הדרכים. "כעת הכדור נמצא במגרש של חמאס", אמר. עוד נמסר כי סוכם שכוחות ישראליים לא ייפרסו מחדש מחוץ לרצועה עד לפירוק חמאס מנשקה, וכי כלי הנשק והמנהרות ברצועה יפורקו באופן שלא יאפשר שימוש בהם. ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגנה עצמית ולפעול אם חמאס תפנה לטרור או תתחמש מחדש. נתניהו הבהיר למועצה כי ישראל תעמוד בהתחייבויותיה הקודמות.צוות בבלי
עשרה ימים של סיוט בדובאי לאחר ביטול טיסה במבצע 'שאגת הארי' • אל על: 'נסיבות ביטחוניות קיצוניות שנכפו עלינו' | השופטת קבעה: זכאות לשני לילות בלבד (בארץ)יהודה פנחסי
דניאל אמונה ז"ל, תושב פתח תקווה בן 62, הלך לעולמו בבית הסוהר בפרו | נעצר בינואר 2023 בנמל התעופה בלימה | זק"א ומשרד החוץ פועלים להבאת ארונו לקבורה בישראלבבלי
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי נתניהו ומועצת השלום קיימו דיונים והסכימו על הקמת שני צוותי עבודה. הצוות הראשון יעסוק בפירוק נשק ופירוז רצועת עזה - ישראל ומועצת השלום נחושות להשלים את התהליך במהירות לפני תחילת עבודות שיקום ברצועה. הצוות השני יתמקד בתברואה, מים נקיים ובריאות הציבור לתושבי עזה, נושאים המשפיעים גם על תושבי ישראל.צוות בבלי
במהלך הלילה התפוצץ מטען של חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה, ומחבלים ירו לעבר אותו מרחב. בחסדי השם אין נפגעים לכוחות צה"ל. מיד לאחר מכן תקפו כוחות צה"ל במרחב. צה"ל הגדיר זאת כהפרה של חמאס להסכם. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
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