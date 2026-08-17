גוש הבטון שחוסם את הצבא החזק בעולם הערבי

גילוי מדעי יוצא דופן

מין חדש של חילזון מים מתוקים נמצא במערה הררית במחוז יונאן • היצור הזעיר, באורך של מעט יותר משני מילימטרים, איבד את עיניו כתוצאה מהסתגלות לחיים בחשיכה מוחלטת • החוקרים אתרו עד כה שלושה פרטים חיים בלבד וחוששים למצבו של המין הנדיר