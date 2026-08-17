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שר האנרגיה האמריקאי: איראן מייצאת אפס נפט, ארה"ב שולטת בהורמוז

שר האנרגיה האמריקאי הצהיר כי איראן מייצאת כיום אפס חביות נפט ביום, בעוד ארה"ב מצליחה להוציא דרך מיצר הורמוז 8-9 מיליון חביות ביום. לדבריו, "אנחנו שולטים בהורמוז".

צוות בבלי בבלי
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