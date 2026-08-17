הדייג ניצל בנס: כך הצליח לשרוד 15 יום במערה תת-ימית
ארסטו ואלדס, בן 31, חולץ בחיים לאחר שנלכד במעמקי מערה מוצפת במקסיקו. צוותי החילוץ הוזעקו למבצע איתור גופה, אך זכו לחלץ את הדייג כשהוא חי – לאחר ששרד בכיס אוויר בעזרת מי נחל ותפילות לבורא עולם
ארסטו ואלדס, בן 31, חולץ בחיים לאחר שנלכד במעמקי מערה מוצפת במקסיקו. צוותי החילוץ הוזעקו למבצע איתור גופה, אך זכו לחלץ את הדייג כשהוא חי – לאחר ששרד בכיס אוויר בעזרת מי נחל ותפילות לבורא עולם
מין חדש של חילזון מים מתוקים נמצא במערה הררית במחוז יונאן • היצור הזעיר, באורך של מעט יותר משני מילימטרים, איבד את עיניו כתוצאה מהסתגלות לחיים בחשיכה מוחלטת • החוקרים אתרו עד כה שלושה פרטים חיים בלבד וחוששים למצבו של המין הנדיראריה לוי
אמיר אוחנה כבש את המקום הראשון ברשימה הארצית • שרים בכירים נדחקו מחוץ לעשירייה הראשונה | התוצאות המלאות של מדגם הקלפיות (פוליטי מדיני)דוד קליין
סקר רויטרס/איפסוס: רק 33% מהאמריקנים מאשרים את ביצועי הנשיא, הנתון הנמוך ביותר מאז תחילת כהונתו הנוכחית • רוב מוחלט סבור שהמעורבות באיראן תימשך תקופה ממושכת • הנתונים מגיעים לקראת בחירות האמצע בארה"בישראל גרוס
"אברהם לינקולן" משוחררת לאחר שבעה חודשים של פריסה מבצעית מול איראן | יותר מ-10,000 גיחות בוצעו | "ג'ורג' וושינגטון" תחליף אותה באזוראריה לוי
כוחות חטיבת מנשה השלימו מבצע חטיבתי בכפר קבאטיה שבשומרון. במהלך המבצע נסרקו כ-100 מבנים ונעצרו שני מחבלים שקידמו מתווי טרור.צוות בבלי
שני צוותי עבודה ישותפים יוקמו לפירוק נשק ושיקום תשתיות • ההסכמה: לא תהיה נסיגה מהרצועה עד לפירוק מלא של חמאס • ההודעה המלאהאליהו לוי
שר האנרגיה האמריקאי הצהיר כי איראן מייצאת כיום אפס חביות נפט ביום, בעוד ארה"ב מצליחה להוציא דרך מיצר הורמוז 8-9 מיליון חביות ביום. לדבריו, "אנחנו שולטים בהורמוז".צוות בבלי
למרות העוצמה הצבאית המשמעותית של מצרים, מכשולים גאוגרפיים ולוגיסטיים והחשש מאסון הומניטרי מונעים פעולה צבאית נגד הסכר העצום באתיופיה, והעימות נותר דיפלומטי (העולם הערבי)יהודה פנחסי
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