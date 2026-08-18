סקר חדש: מפלגה בראשות וינטר מעבירה את השלטון לאופוזיציה

בבלי

צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. על פי המדיניות לא הופעלו התרעות. בחסדי השם אין חשש לאירוע ביטחוני, והאירוע מתוחקר.