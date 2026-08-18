מבזק בבלי

שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית

צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. על פי המדיניות לא הופעלו התרעות. בחסדי השם אין חשש לאירוע ביטחוני, והאירוע מתוחקר.