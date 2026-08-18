שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית
צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. על פי המדיניות לא הופעלו התרעות. בחסדי השם אין חשש לאירוע ביטחוני, והאירוע מתוחקר.
צה"ל מסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא במרחב זרעית. על פי המדיניות לא הופעלו התרעות. בחסדי השם אין חשש לאירוע ביטחוני, והאירוע מתוחקר.
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חקירה חושפת: מפעל של ג'נרל דיינמיקס בטקסס שקיבל תקציב עצום לייצור פגזי ארטילריה עבור אוקראינה הוקפא לאחר שהמכונות והרובוטים יצאו משליטה ולא הצליח לספק אפילו פגז אחד תקיןבבלי
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