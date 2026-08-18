הנשיא חילק מתנות לילדים באזור האסון – וספג ביקורת

בבלי

מקורות לבנוניים מדווחים כי כוחות צה"ל פוצצו את מגדל המים בכפר אלמנצורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון (נפת צור). לפי הדיווחים, כוחות צה"ל מבצעים כעת פיצוצים יזומים ועבודות הריסה עם דחפורים באזור הכפר.