פיצוץ נפל: שישה עובדים נפצעו במטע סמוך למטולה
שישה עובדים נפצעו הבוקר מפיצוץ תחמושת ישנה במטע נקטרינות באזור מטולה • שניים במצב קשה פונו במסוק לרמב"ם, אחד הוכנס לניתוח • המשטרה קוראת לציבור להימנע מנגיעה ברסיסים
שישה עובדים נפצעו הבוקר מפיצוץ תחמושת ישנה במטע נקטרינות באזור מטולה • שניים במצב קשה פונו במסוק לרמב"ם, אחד הוכנס לניתוח • המשטרה קוראת לציבור להימנע מנגיעה ברסיסים
וסים אל-אסד הורשע בהקמת קבוצות חמושות שביצעו מעשי טבח, רצח שיטתי ועינויים נגד אזרחים במהלך שנות השלטוןאליהו לוי
משטרת ירושלים עצרה אישה קשישה בחשד למעורבות באירועי נזק לבית עסק הפותח בשבת קודש במרכז העיר • בית המשפט הורה על שחרורה בתנאים מגבילים והרחקתה מהמקוםמשה כץ
כוחות כיבוי מתוגברים ומטוסי טייסת "אלעד" פועלים לבלימת שריפה באתר פסולת בן כארבעה דונמים סמוך ליישוב יערה שבצפון | המאמץ ממוקד במניעת התפשטות האש לעבר החורש ויער האורנים הסמוכיםיאיר טל
הילד בן הארבע שנפצע קשה באירוע הדקירה הטראגי בבית שמש עבר ניתוח במהלך הלילה • פרופ' ארבל מהדסה: "הוא מתאושש לשביעות רצון" • בן דודו בן השבע נפטר מפצעיומשה כץ
מקורות לבנוניים מדווחים כי כוחות צה"ל פוצצו את מגדל המים בכפר אלמנצורי שבגזרה המערבית של דרום לבנון (נפת צור). לפי הדיווחים, כוחות צה"ל מבצעים כעת פיצוצים יזומים ועבודות הריסה עם דחפורים באזור הכפר.צוות בבלי
שב"כ והמשטרה עצרו צעיר בן 20 שעל פי החשד היה בקשר עם ארגון דאע"ש, החזיק נשק והתכונן לבצע פיגוע ברכב ממולכד בעיר • כתב אישום חמור הוגש הבוקרישראל לוי
הנשיא האמריקני פרסם תמונה של קים ג'ונג און ומדבר על שיחות "חיוביות מאוד" • במקביל הורה על צמצום תרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה • דאגה בסיאול מפני פגיעה במוכנות הצבאיתישראל גרוס
דובר צה"ל פרסם הודעה מקדימה על מעבר טייסת שלמה מבסיס רמון שבנגב לבסיס רמת דוד בצפון • בצה"ל מדגישים: המעבר תוכנן מראש במסגרת תכניות חיל האוויר לשנת 2026 ואין כל חשש לאירוע ביטחוניאליהו לוי
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