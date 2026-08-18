בבלי
מבזק מחקר חדש

הנתון המדאיג: כך אלבומי מוזיקה פופולריים גורמים לעלייה בתאונות דרכים

מחקר כלכלי מגלה קשר סטטיסטי מדאיג: בימי השקת אלבומים גדולים נרשמת עלייה של 15% במספר ההרוגים בכבישים • החוקרים: הסחות דעת בזמן נהיגה

דוד ישראלי בבלי
זירת תאונה קשה
זירת תאונה קשה | צילום: צילום: דוברות זק"א
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