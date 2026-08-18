מבזק דיפלומטיה אמריקנית

טראמפ מנסה לחדש את הקשר עם קים ג'ונג און | מה הסיבה לזה?

הנשיא האמריקני פרסם תמונה של קים ג'ונג און ומדבר על שיחות "חיוביות מאוד" • במקביל הורה על צמצום תרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה • דאגה בסיאול מפני פגיעה במוכנות הצבאית