בבלי
מבזק נקודת אור

מצבו התייצב: הילד שנפגע בדקירה בבית שמש עבר ניתוח

הילד בן הארבע שנפצע קשה באירוע הדקירה הטראגי בבית שמש עבר ניתוח במהלך הלילה • פרופ' ארבל מהדסה: "הוא מתאושש לשביעות רצון" • בן דודו בן השבע נפטר מפצעיו

משה כץ בבלי
הזירה הקשה בבית שמש
הזירה הקשה בבית שמש | צילום: צילום: איחוד הצלה
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