בחשד לפגיעה בבית קפה הפועל בשבת בירושלים: אישה בת 75 נעצרה
משטרת ירושלים עצרה אישה קשישה בחשד למעורבות באירועי נזק לבית עסק הפותח בשבת קודש במרכז העיר • בית המשפט הורה על שחרורה בתנאים מגבילים והרחקתה מהמקום
משטרת ירושלים עצרה אישה קשישה בחשד למעורבות באירועי נזק לבית עסק הפותח בשבת קודש במרכז העיר • בית המשפט הורה על שחרורה בתנאים מגבילים והרחקתה מהמקום
במצעד צבאי שהתקיים אתמול במצודת דמשק בנוכחות שר הביטחון הסורי, חיילים של אבו מוחמד אל-ג'ולאני קראו קריאות קוראות לרצוח יהודים. החיילים צעקו: "עזה היא הסיסמה, הפצצות והרס. אני בא אליך יהודי, אני בא. בא אליך עם הר של אש. מדמי אעשה תחמושת ומדמך אעשה נהרות". הדבר מעלה שאלות לגבי כיוון המשטר הסורי הסוני בתחום החינוך, בברכת נשיא טורקיה.צוות בבלי
צבא ארה"ב מקצה 246 מיליון דולר ומשיק מרוץ חימוש אסטרטגי לפיתוח טיל חדש וקטלני לטווח של מעל אלף קילומטרים שישוגר ממשגרי HIMARS וישנה את כללי המשחק בשדה הקרב (בעולם)יהודה פנחסי
רשויות בספרד פתחו בחקירה לאחר שנמצאו פצעים חשודים על גופה של אורקה בת כ-60 שנה • החשד: מישהו ירה בה במכווןדוד ישראלי
הנשיא האמריקני פרסם הכרזה חסרת תקדים על נתיב השיט האסטרטגי • המהלך מעורר שאלות משפטיות ופוליטיות מרחיקות לכת ברקע המתיחות עם איראןאליהו לוי
שליח הנשיא האמריקני לסוריה וטורקיה פרסם הודעה נוקבת נגד התקיפות המיוחסות לישראל בבסיס אבו א-דוחור • דמשק הגיבה בגינוי והוציאה הודעה רשמית על הפרת ריבונותישראל גרוס
כוחות משטרה, צה"ל ורשות הטבע והגנים פשטו בלילה על בית ביריחו לפי צו בית משפט, ואיתרו קוף גנון ירוק שהוחזק בתנאים אסורים | הקוף הועבר למקלט, והחשודה שוחררה בתנאים מגביליםישראל לוי
השר אלי כהן זכה במקום הראשון עם למעלה מ-46 אלף קולות • יו"ר הכנסת אוחנה שני, שר המשפטים לוין שלישי • ביסמוט עקף את דוד ביטן בהפרש של 16 קולות בלבד • ראש הממשלה נתניהו הביע שביעות רצון מהתוצאותדוד קליין
שני עובדים של "אמריקן איירליינס" זכו למדליית הוקרה לאחר שעיכבו טיסה לסידני ב-46 דקות והנפיקו כרטיס ללא תשלום, כדי לאפשר לידידו של הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בפיגוע בבונדאי, להגיע בזמן למסע ההלוויהאריה לוי
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