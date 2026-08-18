246 מיליון דולר: מרוץ החימוש לטווח אלף קילומטר

בבלי

במצעד צבאי שהתקיים אתמול במצודת דמשק בנוכחות שר הביטחון הסורי, חיילים של אבו מוחמד אל-ג'ולאני קראו קריאות קוראות לרצוח יהודים. החיילים צעקו: "עזה היא הסיסמה, הפצצות והרס. אני בא אליך יהודי, אני בא. בא אליך עם הר של אש. מדמי אעשה תחמושת ומדמך אעשה נהרות". הדבר מעלה שאלות לגבי כיוון המשטר הסורי הסוני בתחום החינוך, בברכת נשיא טורקיה.