ניסן זאבי מצטרף לרשימת בנט: "הממשלה נטשה את הצפון"

טרגדיה ימית

אסון ימי במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי, סמוך ללייקווד: שני אחים בני 7 ו-9 נספו לאחר שהסירה שבה שהו עם סבם התנגשה בסימון נתיב ימי • הסב, בן 64, הסגיר עצמו למשטרה ומואשם בהריגה ברשלנות לאחר שהתברר כי השיט את הסירה תחת השפעת אלכוהול