בבלי
מבזק רעידת האדמה בקולומביה

36 שעות מתחת להריסות: סיפור החילוץ שנגמר רע

דניאלה לארגו סאנצ'ס חולצה בחיים לאחר יותר מיום וחצי מתחת להריסות רעידת האדמה בקולומביה, אך ימים ספורים לאחר מכן נפטרה מסיבוכים רפואיים

בבלי בבלי
אילוסטרציה מרגעי החילוץ
אילוסטרציה מרגעי החילוץ | צילום: צילום: AI
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

17:19
פסק דין חריף

עפה מהעבודה בצעקות: המלצרית תקבל פיצוי של עשרות אלפים

שינוי קטן בהזמנת לקוחות הפך לעימות קולני במסעדה • המלצרית הודחה למחרת ללא הליך תקין | בית הדין חייב את המסעדה בפיצוי כבד (חוק ומשפט)

יהודה פנחסי
17:16
אירוע ביטחוני בבקעה

"נכנסו לקניות": משפחה מירושלים חולצה מיריחו

זוג בני 30 ו-40 נכנס עם תינוק בן שנה לעיר הפלסטינית • כוחות הביטחון איתרו אותם והוציאום בשלום • השניים נחקרו באזהרה בגין הפרת צו אלוף • המשטרה: "סכנת חיים ממשית"

ישראל לוי
16:46
המתח מחריף

מסר מיידי לאנקרה: 8 תקיפות ישראליות בלב סוריה

מטוסי חיל האוויר תקפו בסיס צבאי בצפון סוריה שעות אחרי ביקור משלחת טורקית • העיתוי והמיקום מעידים על מסר אסטרטגי כפול | המתח בין ירושלים לאנקרה מחריף (צבא וביטחון)

יהודה פנחסי
16:35
בחירות תשפ"ז

"דרך אמונה בחרתי": הסלוגן שיוביל את ש"ס לקלפיות - מה מאחוריו?

התנועה משיקה את קמפיין הבחירות עם פסוק מתהילים • מרן זצ"ל לצד המסר החדש | מסע היסטורי בין ארבעה עשורים של סיסמאות (פוליטי מדיני)

דוד קליין
16:20
טרגדיה ימית

סב שהשיט סירה תחת השפעת אלכוהול הסגיר עצמו: שני נכדיו נהרגו בהתרסקות

אסון ימי במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי, סמוך ללייקווד: שני אחים בני 7 ו-9 נספו לאחר שהסירה שבה שהו עם סבם התנגשה בסימון נתיב ימי • הסב, בן 64, הסגיר עצמו למשטרה ומואשם בהריגה ברשלנות לאחר שהתברר כי השיט את הסירה תחת השפעת אלכוהול

בבלי
16:18
אסון באילת

גבר כבן 50 טבע בחוף אלמוגים באילת | צוותי הרפואה קבעו את מותו

צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות בגבר שנמשה מהמים ללא הכרה, אך נאלצו לקבוע את פטירתו • זק"א טיפל בנפטר • האירוע מצטרף לעשרות מקרי טביעה שאירעו השנה

הרשי גוטמן
16:02
טרופר: "לא נשב בממשלה עם נתניהו"

ניסן זאבי מצטרף לרשימת בנט: "הממשלה נטשה את הצפון"

חבר הקיבוץ ששירת 400 ימי מילואים בעת שמשפחתו פונתה, הקים תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ו'לובי 1701' • "לא ניתן עוד לעמוד מהצד, יש להיכנס לזירה ולייצג את קו העימות"

בבלי
16:01
הודאה מבפנים

בכירים איראניים מודים: המשטר עלול לקרוס בעקבות הלחץ האמריקאי

גורמים בכירים במשטר האיראני הודו בשיחות עם סוכנות הידיעות רויטרס כי קריסת השלטון היא אפשרות ממשית לאור הסנקציות האמריקאיות והמצור הימי במיצר הורמוז • הבכירים דיברו בעילום שם מחשש לחייהם • הלחץ הכלכלי מתחיל להשפיע

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר