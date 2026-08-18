בבלי
מבזק בחירות תשפ"ז

"דרך אמונה בחרתי": הסלוגן שיוביל את ש"ס לקלפיות - מה מאחוריו?

התנועה משיקה את קמפיין הבחירות עם פסוק מתהילים • מרן זצ"ל לצד המסר החדש | מסע היסטורי בין ארבעה עשורים של סיסמאות (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
"דרך אמונה בחרתי": הסלוגן שיוביל את ש"ס לקלפיות - מה מאחוריו?
צילום: צילום אגם ברגר: דובר צה"ל
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

17:19
פסק דין חריף

עפה מהעבודה בצעקות: המלצרית תקבל פיצוי של עשרות אלפים

שינוי קטן בהזמנת לקוחות הפך לעימות קולני במסעדה • המלצרית הודחה למחרת ללא הליך תקין | בית הדין חייב את המסעדה בפיצוי כבד (חוק ומשפט)

יהודה פנחסי
17:16
אירוע ביטחוני בבקעה

"נכנסו לקניות": משפחה מירושלים חולצה מיריחו

זוג בני 30 ו-40 נכנס עם תינוק בן שנה לעיר הפלסטינית • כוחות הביטחון איתרו אותם והוציאום בשלום • השניים נחקרו באזהרה בגין הפרת צו אלוף • המשטרה: "סכנת חיים ממשית"

ישראל לוי
16:46
המתח מחריף

מסר מיידי לאנקרה: 8 תקיפות ישראליות בלב סוריה

מטוסי חיל האוויר תקפו בסיס צבאי בצפון סוריה שעות אחרי ביקור משלחת טורקית • העיתוי והמיקום מעידים על מסר אסטרטגי כפול | המתח בין ירושלים לאנקרה מחריף (צבא וביטחון)

יהודה פנחסי
16:20
טרגדיה ימית

סב שהשיט סירה תחת השפעת אלכוהול הסגיר עצמו: שני נכדיו נהרגו בהתרסקות

אסון ימי במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי, סמוך ללייקווד: שני אחים בני 7 ו-9 נספו לאחר שהסירה שבה שהו עם סבם התנגשה בסימון נתיב ימי • הסב, בן 64, הסגיר עצמו למשטרה ומואשם בהריגה ברשלנות לאחר שהתברר כי השיט את הסירה תחת השפעת אלכוהול

בבלי
16:18
אסון באילת

גבר כבן 50 טבע בחוף אלמוגים באילת | צוותי הרפואה קבעו את מותו

צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות בגבר שנמשה מהמים ללא הכרה, אך נאלצו לקבוע את פטירתו • זק"א טיפל בנפטר • האירוע מצטרף לעשרות מקרי טביעה שאירעו השנה

הרשי גוטמן
16:14
רעידת האדמה בקולומביה

36 שעות מתחת להריסות: סיפור החילוץ שנגמר רע

דניאלה לארגו סאנצ'ס חולצה בחיים לאחר יותר מיום וחצי מתחת להריסות רעידת האדמה בקולומביה, אך ימים ספורים לאחר מכן נפטרה מסיבוכים רפואיים

בבלי
16:02
טרופר: "לא נשב בממשלה עם נתניהו"

ניסן זאבי מצטרף לרשימת בנט: "הממשלה נטשה את הצפון"

חבר הקיבוץ ששירת 400 ימי מילואים בעת שמשפחתו פונתה, הקים תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ו'לובי 1701' • "לא ניתן עוד לעמוד מהצד, יש להיכנס לזירה ולייצג את קו העימות"

בבלי
16:01
הודאה מבפנים

בכירים איראניים מודים: המשטר עלול לקרוס בעקבות הלחץ האמריקאי

גורמים בכירים במשטר האיראני הודו בשיחות עם סוכנות הידיעות רויטרס כי קריסת השלטון היא אפשרות ממשית לאור הסנקציות האמריקאיות והמצור הימי במיצר הורמוז • הבכירים דיברו בעילום שם מחשש לחייהם • הלחץ הכלכלי מתחיל להשפיע

בבלי
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר