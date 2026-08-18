"נכנסו לקניות": משפחה מירושלים חולצה מיריחו
זוג בני 30 ו-40 נכנס עם תינוק בן שנה לעיר הפלסטינית • כוחות הביטחון איתרו אותם והוציאום בשלום • השניים נחקרו באזהרה בגין הפרת צו אלוף • המשטרה: "סכנת חיים ממשית"
זוג בני 30 ו-40 נכנס עם תינוק בן שנה לעיר הפלסטינית • כוחות הביטחון איתרו אותם והוציאום בשלום • השניים נחקרו באזהרה בגין הפרת צו אלוף • המשטרה: "סכנת חיים ממשית"
שינוי קטן בהזמנת לקוחות הפך לעימות קולני במסעדה • המלצרית הודחה למחרת ללא הליך תקין | בית הדין חייב את המסעדה בפיצוי כבד (חוק ומשפט)יהודה פנחסי
מטוסי חיל האוויר תקפו בסיס צבאי בצפון סוריה שעות אחרי ביקור משלחת טורקית • העיתוי והמיקום מעידים על מסר אסטרטגי כפול | המתח בין ירושלים לאנקרה מחריף (צבא וביטחון)יהודה פנחסי
התנועה משיקה את קמפיין הבחירות עם פסוק מתהילים • מרן זצ"ל לצד המסר החדש | מסע היסטורי בין ארבעה עשורים של סיסמאות (פוליטי מדיני)דוד קליין
אסון ימי במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי, סמוך ללייקווד: שני אחים בני 7 ו-9 נספו לאחר שהסירה שבה שהו עם סבם התנגשה בסימון נתיב ימי • הסב, בן 64, הסגיר עצמו למשטרה ומואשם בהריגה ברשלנות לאחר שהתברר כי השיט את הסירה תחת השפעת אלכוהולבבלי
צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה ממושכות בגבר שנמשה מהמים ללא הכרה, אך נאלצו לקבוע את פטירתו • זק"א טיפל בנפטר • האירוע מצטרף לעשרות מקרי טביעה שאירעו השנההרשי גוטמן
דניאלה לארגו סאנצ'ס חולצה בחיים לאחר יותר מיום וחצי מתחת להריסות רעידת האדמה בקולומביה, אך ימים ספורים לאחר מכן נפטרה מסיבוכים רפואייםבבלי
חבר הקיבוץ ששירת 400 ימי מילואים בעת שמשפחתו פונתה, הקים תנועת 'הביתה - חוזרים לגליל' ו'לובי 1701' • "לא ניתן עוד לעמוד מהצד, יש להיכנס לזירה ולייצג את קו העימות"בבלי
גורמים בכירים במשטר האיראני הודו בשיחות עם סוכנות הידיעות רויטרס כי קריסת השלטון היא אפשרות ממשית לאור הסנקציות האמריקאיות והמצור הימי במיצר הורמוז • הבכירים דיברו בעילום שם מחשש לחייהם • הלחץ הכלכלי מתחיל להשפיעבבלי
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