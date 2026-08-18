מבזק ימנית מידי

השרה מאי גולן לאחר הפריימריז: "תדרוכים מטעם רה"מ"

השרה לשוויון חברתי הודתה ליותר מ-19 אלף מצביעים • טענה כי "מתדרכים מטעם רה"מ החליטו שאני ימנית מדי" • הסבירה מדוע נדחקה למקום לא ריאלי ברשימה

דוד קליין • בבלי • ה' באלול | 18.08.26 18:16