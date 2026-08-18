היועמ"שית: "80% מהחרדים משתמטים - נדרשים צעדים נוספים"
בהרב-מיארה מציגה נתוני גיוס 2025 • דרישה להרחבת צעדי אכיפה כלכלית אישית ומבצעים יזומים | המערכה נגד עולם התורה מתעצמת (חדשות חרדים)
בהרב-מיארה מציגה נתוני גיוס 2025 • דרישה להרחבת צעדי אכיפה כלכלית אישית ומבצעים יזומים | המערכה נגד עולם התורה מתעצמת (חדשות חרדים)
כטב"מ ישראלי תקף הערב את בית הקפה "המר והמתוק" בנמל העיר עזה. לפי מקורות עזתיים, בתקיפה נהרגו 8 בני אדם ונפצעו כ-10 נוספים. בין ההרוגים שזוהו: מחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד בכיר בחמאס, ובנו ג'האד. ארבעה הרוגים נוספים זוהו: עז א-דין סאלם דיב, עצאם מחמד מוסא מרתג'א, מחמד פתחי חסין נאצר וצאמד סמיר חרב אבו חבל.צוות בבלי
צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר מפקדים מחמאס במרחב שאטי שבצפון רצועת עזה. המחבלים תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה והותקפו מהאוויר להסרת האיום. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי בהתאם להסכם.צוות בבלי
השרה לשוויון חברתי הודתה ליותר מ-19 אלף מצביעים • טענה כי "מתדרכים מטעם רה"מ החליטו שאני ימנית מדי" • הסבירה מדוע נדחקה למקום לא ריאלי ברשימהדוד קליין
רעש בעוצמה 4.8 פקד את דרום ספרד ביום שלישי | ילדה פונתה לבית חולים | למעלה מ-50 דיווחים על סדקים ונזקי רכוש | הרשויות מזהירות: ייתכנו רעידות משנה נוספות באזוראריה לוי
טורקיה ומצרים הצטרפו לגינויים נגד ישראל בעקבות תקיפות הלילה בשדה התעופה אבו א-ט'הור באידליב שבסוריה.צוות בבלי
הילד בן ה-4 שנפצע קשה באירוע הדקירה האכזרי במהלך מסיבת יום הולדת משפחתית, התעורר היום בבית החולים ותיאר במילים מעטות את האימה שעבר • במקביל, המשפחה המרוסקת נערכת ללוות למנוחות את הלל מרדכי דדון ז"ל בן ה-7 • מעצרו של החשוד הוארך, והוא יישלח להערכה פסיכיאטריתמשה כץ
נשיא ארה"ב חזר בו מטענותיו הקודמות והודה שלא מתנהלים מגעים כלשהם עם טהרן • במקביל טען כי כל המוקשים במצרי הורמוז הוסרו - טענה שעומדת בניגוד להערכות מומחיםישראל גרוס
שר החוץ הסורי מצהיר באופן רשמי כי המשטר מחזיק בחומר גרעיני ומתכוון להשאירו ברשותו • ההודעה מגיעה שעות לאחר תקיפה לילית בסוריה המיוחסת לישראל • המתיחות בין דמשק לירושלים מחריפהאליהו לוי
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