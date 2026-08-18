ארה"ב מטילה סנקציות על נשיאת בית הדין בהאג בעקבות צו המעצר נגד ראש הממשלה

בבלי

חמאס פרסמה כרוז בתגובה לתקיפה הישראלית הערב בנמל עזה. הארגון טען כי "עיתוי הפשע הזה, שמגיע לאחר הפגישות האחרונות בקהיר והמאמצים שמשקיעות המתווכות, מאשר מעל לכל ספק כי נתניהו פועל במכוון כדי להכשיל את מאמצי המשא ומתן ולטרפד את המאמצים האזוריים והבינלאומיים לקידום יישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ."