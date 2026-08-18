נתניהו שוחח עם בכירי הליכוד לאחר תוצאות הפריימריז
ראש הממשלה קיים שיחות עם אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב • בירך אותם על הישגיהם ברשימה • התוצאות משקפות דחיקה של מתנגדיו
ראש הממשלה קיים שיחות עם אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב • בירך אותם על הישגיהם ברשימה • התוצאות משקפות דחיקה של מתנגדיו
ממשל טראמפ מחריף את המאבק במוסד הבינלאומי: הקפאת נכסים לנשיאת בית הדין ולתובע בכיר, בתגובה לצווי המעצר שהוצאו נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנטבבלי
חמאס פרסמה כרוז בתגובה לתקיפה הישראלית הערב בנמל עזה. הארגון טען כי "עיתוי הפשע הזה, שמגיע לאחר הפגישות האחרונות בקהיר והמאמצים שמשקיעות המתווכות, מאשר מעל לכל ספק כי נתניהו פועל במכוון כדי להכשיל את מאמצי המשא ומתן ולטרפד את המאמצים האזוריים והבינלאומיים לקידום יישום תוכניתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ."צוות בבלי
היועמ"שית לא עוצרת - זו הדרישה המטורפת שלה מבג"ץ וצה"ל | הפריימריז הליכוד: בועת המפקדים החרדים התפוצצה | מבוכה לש"ס: הקמפיין המבריק התגלה כהעתקה ממפלגת נועם | תיעוד מצמרר: הגר"ש אלתר בניחום אבלים אצל הגרא"מ פייבלזון | רגע השיא של ילדי חסידות בעלזא לקראת השנה החדשה (מעייריב)איצלה כץ
כוחותינו תקפו מחבלים שתכננו פיגועים נגד חיילי צה"ל במרחב שאטי • שר הביטחון כ"ץ: "נמשיך לחסל מחבלים ולהיפרע ממבצעי הטבח"בבלי
משרד ההגנה האמריקאי בוחן העברת חלק מכוחותיו במפרץ הפרסי מערבה, לאחר שבסיסים אמריקאיים ספגו נזקים כבדים מתקיפות איראניות | בין האפשרויות הנבחנות: פריסה בישראל | אולם גורמים בוושינגטון מביעים הסתייגויות בשל חששות מודיעינייםבבלי
במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד הושבו עצמות רס"ל יהודה כץ ז"ל שנפל בקרב ביוני 1982 • ראש הממשלה: "הבטחתי למשפחות שלא נפסיק לפעול" • הנשיא: "פצע פתוח ומדמם נסגר" • סגירת מעגל של ארבעה עשוריםבבלי
בהרב-מיארה מציגה נתוני גיוס 2025 • דרישה להרחבת צעדי אכיפה כלכלית אישית ומבצעים יזומים | המערכה נגד עולם התורה מתעצמת (חדשות חרדים)דוד קליין
כטב"מ ישראלי תקף הערב את בית הקפה "המר והמתוק" בנמל העיר עזה. לפי מקורות עזתיים, בתקיפה נהרגו 8 בני אדם ונפצעו כ-10 נוספים. בין ההרוגים שזוהו: מחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד בכיר בחמאס, ובנו ג'האד. ארבעה הרוגים נוספים זוהו: עז א-דין סאלם דיב, עצאם מחמד מוסא מרתג'א, מחמד פתחי חסין נאצר וצאמד סמיר חרב אבו חבל.צוות בבלי
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