בבלי
מבזק לקראת הבחירות

נתניהו שוחח עם בכירי הליכוד לאחר תוצאות הפריימריז

ראש הממשלה קיים שיחות עם אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב • בירך אותם על הישגיהם ברשימה • התוצאות משקפות דחיקה של מתנגדיו

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הפריימריז בליכוד
הפריימריז בליכוד | צילום: צילום: Sharon Leibel/Flash90
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לחץ דיפלומטי אמריקני

ארה"ב מטילה סנקציות על נשיאת בית הדין בהאג בעקבות צו המעצר נגד ראש הממשלה

ממשל טראמפ מחריף את המאבק במוסד הבינלאומי: הקפאת נכסים לנשיאת בית הדין ולתובע בכיר, בתגובה לצווי המעצר שהוצאו נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט

בבלי
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חמאס מאשימה את נתניהו בניסיון לסכל משא ומתן לאחר תקיפה בנמל עזה

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צוות בבלי
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כוחותינו תקפו מחבלים שתכננו פיגועים נגד חיילי צה"ל במרחב שאטי • שר הביטחון כ"ץ: "נמשיך לחסל מחבלים ולהיפרע ממבצעי הטבח"

בבלי
20:10
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הפנטגון שוקל להעביר כוחות אמריקאיים לישראל - אך חששות ביטחוניים מעכבים

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בבלי
20:08
ושבו בנים לגבולם

עצמות הנעדר מקרב סולטן יעקב הושבו לישראל לאחר 44 שנה

במבצע מיוחד של צה"ל והמוסד הושבו עצמות רס"ל יהודה כץ ז"ל שנפל בקרב ביוני 1982 • ראש הממשלה: "הבטחתי למשפחות שלא נפסיק לפעול" • הנשיא: "פצע פתוח ומדמם נסגר" • סגירת מעגל של ארבעה עשורים

בבלי
19:40
וַיָּקֻצוּ מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

היועמ"שית: "80% מהחרדים משתמטים - נדרשים צעדים נוספים"

בהרב-מיארה מציגה נתוני גיוס 2025 • דרישה להרחבת צעדי אכיפה כלכלית אישית ומבצעים יזומים | המערכה נגד עולם התורה מתעצמת (חדשות חרדים)

דוד קליין
19:39
בבלי

8 הרוגים בתקיפה ישראלית על בית קפה בנמל עזה

כטב"מ ישראלי תקף הערב את בית הקפה "המר והמתוק" בנמל העיר עזה. לפי מקורות עזתיים, בתקיפה נהרגו 8 בני אדם ונפצעו כ-10 נוספים. בין ההרוגים שזוהו: מחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד בכיר בחמאס, ובנו ג'האד. ארבעה הרוגים נוספים זוהו: עז א-דין סאלם דיב, עצאם מחמד מוסא מרתג'א, מחמד פתחי חסין נאצר וצאמד סמיר חרב אבו חבל.

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