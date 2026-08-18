שליח ארה"ב: טורקיה כמעט הגיבה צבאית לתקיפה הישראלית בסוריה

בבלי

רב-אלוף אייל זמיר שוחח הערב עם משפחתו של יהודה יקותיאל כץ ז"ל והביע הערכה למאבק רב השנים להשבתו. "היום נסגר מעגל, אחרי 44 שנים, נגמר קרב סולטן יעקב. כל נעדרי הקרב הוחזרו לישראל" אמר הרמטכ"ל. "זהו יום מיוחד עבורי, גם כרמטכ"ל וגם כשריונר. מיום גיוסי לחיל השריון גדלתי על מורשת הקרב ההוא ועל המחויבות הערכית להשיב הביתה את כל נעדרנו. מדינה שלמה מאוחדת ומתרגשת יחד אתכם היום". המשפחה הודתה על המאמץ להשבת יהודה ז"ל לקבר ישראל, והודיעה כי הלוויה תתקיים בהתאם לאופיו המיוחד.