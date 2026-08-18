שליח ארה"ב: טורקיה כמעט הגיבה צבאית לתקיפה הישראלית בסוריה
השליח האמריקני לסוריה מגלה: טורקיה לא הוזהרה מראש על התקיפות הישראליות בבסיס אבו א-דוהור וכמעט יצאה למתקפה נגדית | ארה"ב קוראת להקמת מנגנון למניעת אי-הבנות
השליח האמריקני לסוריה מגלה: טורקיה לא הוזהרה מראש על התקיפות הישראליות בבסיס אבו א-דוהור וכמעט יצאה למתקפה נגדית | ארה"ב קוראת להקמת מנגנון למניעת אי-הבנות
השליח האמריקאי תום ברק אמר לרויטרס כי ארה"ב פועלת להקמת מנגנון למניעת חיכוכים בין ישראל, סוריה וטורקיה. לדבריו, טורקיה לא קיבלה התרעה מוקדמת על התקיפות הישראליות הלילה באידליב והבחינה במטוסים כשהם טסים צפונה לעבר שטחה, ולכן הייתה יכולה באופן סביר להיערך לתגובה צבאית משלה. "למרבה המזל, שיקול דעת מנע מהמצב להידרדר עוד יותר", ציין ברק.צוות בבלי
רב-אלוף אייל זמיר שוחח הערב עם משפחתו של יהודה יקותיאל כץ ז"ל והביע הערכה למאבק רב השנים להשבתו. "היום נסגר מעגל, אחרי 44 שנים, נגמר קרב סולטן יעקב. כל נעדרי הקרב הוחזרו לישראל" אמר הרמטכ"ל. "זהו יום מיוחד עבורי, גם כרמטכ"ל וגם כשריונר. מיום גיוסי לחיל השריון גדלתי על מורשת הקרב ההוא ועל המחויבות הערכית להשיב הביתה את כל נעדרנו. מדינה שלמה מאוחדת ומתרגשת יחד אתכם היום". המשפחה הודתה על המאמץ להשבת יהודה ז"ל לקבר ישראל, והודיעה כי הלוויה תתקיים בהתאם לאופיו המיוחד.צוות בבלי
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