יו"ר הפרלמנט האיראני תוקף את ארה"ב: "הפסיקו לחכות שננקה את הבלגן שלכם"

בבלי

הנשיא טראמפ הודיע כי לא מתקיימים כעת שיחות או מגעים עם איראן, ולא נקבעו כאלה להמשך. לפי CNN, טראמפ החליט לשנות את המדיניות מול איראן ולהפסיק לרדוף אחרי הסכם מהיר. המדיניות החדשה: לחץ כלכלי, פיננסי וצבאי עד שאיראן תתגמש ותגיע להסכם העונה על דרישות ארה"ב. המצור הימי נותר בתוקף מלא, ומצר הורמוז פתוח ופועל כרגיל. שר האוצר האמריקאי הבטיח שהשבוע יוכרזו סנקציות משמעותיות נוספות נגד איראן.