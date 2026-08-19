יו"ר הפרלמנט האיראני תוקף את ארה"ב: "הפסיקו לחכות שננקה את הבלגן שלכם"
מוחמד באקר קאליבאף האשים את וושינגטון בניסיון לסחוט ויתורים שלא היו במזכר ההבנות • דובר החוץ האיראני הכחיש שיגור טילים לאיחוד האמירויות • המתיחות בין שתי המדינות מחריפה
מוחמד באקר קאליבאף האשים את וושינגטון בניסיון לסחוט ויתורים שלא היו במזכר ההבנות • דובר החוץ האיראני הכחיש שיגור טילים לאיחוד האמירויות • המתיחות בין שתי המדינות מחריפה
הטלוויזיה הממלכתית הציגה את המשקה האלכוהולי כ"משקה בריאות" למרות שרופאים מזהירים מפני איבוד נוזליםאריה לוי
דיווח בעיתון בריטי: טהראן מכינה תוכניות לתקיפת בסיסים אמריקניים ובריטיים בדרום-מזרח אירופה • בסיס בבולגריה ובסיס בקפריסין סומנו כיעדים אפשריים • גורמים איראניים: "אם ארה"ב תסלים, הנקמה תחרוג מגבולות המזרח התיכון"ישראל גרוס
סקר חדש של ערוץ 14 מצביע על ירידה חדה במפלגת 'ביחד' שמתקרבת לסף אחוז החסימה • הליכוד ממשיכה להוביל עם 32 מנדטים • ש"ס עם 10 מנדטים, יהדות התורה עם 7 • גוש הימין עומד על 63 מנדטיםדוד קליין
החל מיום חמישי צפויה עלייה נוספת בטמפרטורות שתגיע לשיאה ביום שישי | מזג אוויר חם מהרגיל ויבש באזור ההרים, תחושת חנק במישור החוף ועומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ | התחזית המפורטת לימים הקרוביםבבלי
שלט חוצות הוצב במלון ליאונרדו פלאזה עם תאריך מסתורי • צבע סגול מרמז על קשר לוינטר | ההכרזה המפתיעה בפתח (פוליטי מדיני)דוד קליין
טורקיה הגיבה להודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו על התקיפות בסוריה. לפי ההודעה הטורקית, הטענות שהעלתה לשכת נתניהו חסרות בסיס ונועדו להצדיק תקיפות אוויריות בלתי חוקיות הפוגעות בריבונות סוריה. טורקיה טענה כי האשמות אלה נובעות מרצונו של נתניהו להמשיך במדיניות מערערת יציבות לקראת הבחירות בישראל. טורקיה הבהירה שתמשיך בשיתוף פעולה לגיטימי עם ממשלת סוריה לקידום שלום ויציבות. רקע: לשכת ראש הממשלה טענה כי סוריה הפרה הסכם סטטוס קוו בכך שהתירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב.צוות בבלי
בצעד חריג, לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית ולקחה אחריות על התקיפות בבסיס אבו א-דוהור בצפון סוריה • בירושלים טוענים כי דמשק הפרה הסכמות ביטחוניות בכך שאפשרה לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס האווירי • טורקיה מגיבה בחריפות: "טענות חסרות בסיס" • השליח האמריקני לסוריה חושף פרטים נוספיםישראל לוי
הנשיא טראמפ הודיע כי לא מתקיימים כעת שיחות או מגעים עם איראן, ולא נקבעו כאלה להמשך. לפי CNN, טראמפ החליט לשנות את המדיניות מול איראן ולהפסיק לרדוף אחרי הסכם מהיר. המדיניות החדשה: לחץ כלכלי, פיננסי וצבאי עד שאיראן תתגמש ותגיע להסכם העונה על דרישות ארה"ב. המצור הימי נותר בתוקף מלא, ומצר הורמוז פתוח ופועל כרגיל. שר האוצר האמריקאי הבטיח שהשבוע יוכרזו סנקציות משמעותיות נוספות נגד איראן.צוות בבלי
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