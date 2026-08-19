טורקיה מגיבה לנתניהו: טענותיו על סוריה חסרות בסיס
טורקיה הגיבה להודעת לשכת ראש הממשלה נתניהו על התקיפות בסוריה. לפי ההודעה הטורקית, הטענות שהעלתה לשכת נתניהו חסרות בסיס ונועדו להצדיק תקיפות אוויריות בלתי חוקיות הפוגעות בריבונות סוריה. טורקיה טענה כי האשמות אלה נובעות מרצונו של נתניהו להמשיך במדיניות מערערת יציבות לקראת הבחירות בישראל. טורקיה הבהירה שתמשיך בשיתוף פעולה לגיטימי עם ממשלת סוריה לקידום שלום ויציבות. רקע: לשכת ראש הממשלה טענה כי סוריה הפרה הסכם סטטוס קוו בכך שהתירה לכוחות טורקיים להתפרס בבסיס חיל אוויר סמוך לחלב.