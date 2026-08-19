שתי אצבעות מהגבול: מטוסי קרב של סין בטווח ירוט מישראל
חילות האוויר של שתי המדינות יערכו באוגוסט תרגיל משותף הכולל קרבות אוויר וחיפוש והצלה. המהלך מהווה המשך להתקרבות אסטרטגית בין בייג'ינג לקהיר ומעורר דאגה במערכת הביטחון האזורית (צבא וביטחון)
חילות האוויר של שתי המדינות יערכו באוגוסט תרגיל משותף הכולל קרבות אוויר וחיפוש והצלה. המהלך מהווה המשך להתקרבות אסטרטגית בין בייג'ינג לקהיר ומעורר דאגה במערכת הביטחון האזורית (צבא וביטחון)
כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם השלימו איטום שני תוואים תת-קרקעיים באורך כולל העולה על שני קילומטרים במסגרת הפעילות לנטרול תשתיות הטרור ברצועת עזהאליהו לוי
מקורות ממשפחת עבד אלעאל מאשרים כי עקיד צברי עבד אלעאל, קצין בכיר במשטרת חמאס, נחטף לפנות בוקר על ידי כוח מיוחד מאוהלו בח'אן יונס שבדרום רצועת עזה.צוות בבלי
יו"ר מפלגת 'ביחד' פרס תפיסת ביטחון הכוללת שימוש בבינה מלאכותית ושינוי מדיניות כלפי איראן, ושב לתקוף את הציבור החרדי בנושאי גיוס ולימודי ליבהדוד קליין
תיעוד מסוריה חושף את פניה האמיתיים של המשטר החדש: לוחמי אחמד א-שרעא, המכונה אבו מוחמד אל-ג'ולאני, מתועדים בשעות הלילה כשהם משמיעים קריאות איום ושטנה כלפי עם ישראל ומצהירים על כוונות רצחאליהו לוי
היועמ"שית הודיעה לבג"ץ כי בשל הבחירות הקרובות, על הממשלה שתוקם לאחר הבחירות לכנסת ה-26 להכריע בשאלת הקמת ועדת חקירה ממלכתית למלחמה • המדינה תעדכן את בית המשפט לאחר הקמת הממשלה החדשהדוד קליין
התרגיל יתמקד בתרחישי חירום מורכבים ורב-זירתיים • הציבור מתבקש להישמע להנחיות השוטרים ולהימנע מהתקהלות באזורי התרגיל • צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וייתכנו חסימות נקודתיותיאיר טל
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מדווחת על גילוי טונות של חומר גרעיני באתר שלא היה ידוע בעבר • גורמים בינלאומיים מביעים דאגה מהמהירות שבה המשטר החדש מבקש לגיטימציה גרעינית • שר החוץ הסורי: "זכות ריבונית למטרות אזרחיות"אליהו לוי
רוכב בן 19 ניסה להימלט מאופנועני המשטרה כשלוחית הזיהוי מקופלת • בחיפוש נמצאו שני אקדחים טעונים • מתחילת השנה נתפסו במחוז הצפוני למעלה מ-580 כלי נשקמשה כץ
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