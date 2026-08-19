מבזק המציאות מאחורי התדמית

חיילי אל-ג'ולאני קוראים ליהודים: "נזיל את דמכם לנהרות"

תיעוד מסוריה חושף את פניה האמיתיים של המשטר החדש: לוחמי אחמד א-שרעא, המכונה אבו מוחמד אל-ג'ולאני, מתועדים בשעות הלילה כשהם משמיעים קריאות איום ושטנה כלפי עם ישראל ומצהירים על כוונות רצח