בבלי
מבזק כנס מפלגת 'ביחד'

בנט הציג תפיסת ביטחון יצירתית: "נפרק את המדינה החרדית"

יו"ר מפלגת 'ביחד' פרס תפיסת ביטחון הכוללת שימוש בבינה מלאכותית ושינוי מדיניות כלפי איראן, ושב לתקוף את הציבור החרדי בנושאי גיוס ולימודי ליבה

דוד קליין בבלי
נפתלי בנט
נפתלי בנט | צילום: צילום: Avshalom Sassoni/Flash90
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יהודה פנחסי
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