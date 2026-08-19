מבזק תשתיות ענק

תחנת הרכבת הגדולה בעולם נחנכה בסין: 1.22 מיליון מ"ר על שטח הררי

תחנת צ'ונגצ'ינג מזרח משתרעת על שטח השווה ל-170 מגרשי כדורגל, כוללת 29 מסילות ו-15 רציפים על פני שמונה קומות • הפרויקט עלה 7.8 מיליארד דולר ונבנה על שטח הררי שעבר שינוי מאסיבי