מבזק יוזמה דיפלומטית

טראמפ דוחק בעוזריו לארגן פגישה עם מנהיג צפון קוריאה

הנשיא האמריקני מקדם מפגש עם קים ג'ונג און לסתיו 2026, לאחר שהורה לצמצם תרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה • מומחים מזהירים: הארסנל הגרעיני של פיונגיאנג התרחב משמעותית • ספקנות בקרב אנשי מודיעין