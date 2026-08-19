בבלי
מבזק פעילות אכיפה משולבת

שב"ס ביצע מבצע רחב היקף נגד ארגוני פשיעה בכלא ובקרב מפוקחים

פשיטות במתקני כליאה במרכז ובצפון ופעילות אכיפה נגד מפוקחים באיזוק אלקטרוני • נתפסו דוקרנים וכדורים רפואיים • המאבק המתמשך בארגוני הפשע

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שב"ס ביצע מבצע רחב היקף נגד ארגוני פשיעה בכלא ובקרב מפוקחים
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