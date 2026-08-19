תקיפה ישראלית במרכז רצועת עזה - יש נפגעים

שמועות ברשתות החברתיות

לאחר שהופצה ברשתות החברתיות הודעה על התרעה מודיעינית לכאורה באזור הצפון, הבהירה המשטרה כי מדובר בשמועה חסרת בסיס • ההנחיות לציבור נותרו ללא שינוי • קריאה להימנע מהפצת דיווחים לא מאומתים