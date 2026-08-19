הליכוד מתכונן להגשת רשימת המועמדים לכנסת ה-26
לאחר סיום הפריימריז, המועמדים עד מקום 80 התבקשו להשלים את כתבי ההסכמה למועמדות • ניתן לחתום במשכן הכנסת, בפקס או באופן דיגיטלי
לאחר סיום הפריימריז, המועמדים עד מקום 80 התבקשו להשלים את כתבי ההסכמה למועמדות • ניתן לחתום במשכן הכנסת, בפקס או באופן דיגיטלי
לאחר שהתברגה במקום ה-12 בפריימריז, חברת הכנסת פרסמה פוסט חריף • טוענת כי השיריונים נועדו לגיוס פנים חדשות ולא למי שנכשל בבחירות הפנימיות • "חבל לשחק לידי השמאל בנושא ייצוג נשים"דוד קליין
לאחר שהופצה ברשתות החברתיות הודעה על התרעה מודיעינית לכאורה באזור הצפון, הבהירה המשטרה כי מדובר בשמועה חסרת בסיס • ההנחיות לציבור נותרו ללא שינוי • קריאה להימנע מהפצת דיווחים לא מאומתיםבבלי
מקורות פלסטיניים מדווחים כי כטב"מ ישראלי תקף רכב במערב נציראת במרכז רצועת עזה, סמוך למסגד חמזה. בתקיפה נפגעו אנשים.צוות בבלי
פשיטות במתקני כליאה במרכז ובצפון ופעילות אכיפה נגד מפוקחים באיזוק אלקטרוני • נתפסו דוקרנים וכדורים רפואיים • המאבק המתמשך בארגוני הפשעבבלי
מועצת דורסט התנצלה על הצבת שלט "Dead End" בכניסה לבית הקברות בווימבורן • השילוב המשעשע בין הביטוי האנגלי למיקום עורר תגובות רבותבבלי
הנשיא האמריקני מקדם מפגש עם קים ג'ונג און לסתיו 2026, לאחר שהורה לצמצם תרגילים צבאיים משותפים עם דרום קוריאה • מומחים מזהירים: הארסנל הגרעיני של פיונגיאנג התרחב משמעותית • ספקנות בקרב אנשי מודיעיןבבלי
תחנת צ'ונגצ'ינג מזרח משתרעת על שטח השווה ל-170 מגרשי כדורגל, כוללת 29 מסילות ו-15 רציפים על פני שמונה קומות • הפרויקט עלה 7.8 מיליארד דולר ונבנה על שטח הררי שעבר שינוי מאסיביבבלי
ג'יי די ואנס תועד כשהוא מתאמן במסלול האימונים של חיל הנחתים האמריקני, שני עשורים לאחר סיום שירותו הצבאיבבלי
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