מבזק לקראת הבחירות

הליכוד מתכונן להגשת רשימת המועמדים לכנסת ה-26

לאחר סיום הפריימריז, המועמדים עד מקום 80 התבקשו להשלים את כתבי ההסכמה למועמדות • ניתן לחתום במשכן הכנסת, בפקס או באופן דיגיטלי

בבלי • בבלי • ו' באלול | 19.08.26 14:23