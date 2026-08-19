מבזק שמועות ברשתות החברתיות

המשטרה מבהירה: אין אמת בשמועות על חשד לפיגוע באזור חיפה

לאחר שהופצה ברשתות החברתיות הודעה על התרעה מודיעינית לכאורה באזור הצפון, הבהירה המשטרה כי מדובר בשמועה חסרת בסיס • ההנחיות לציבור נותרו ללא שינוי • קריאה להימנע מהפצת דיווחים לא מאומתים

בבלי • בבלי • ו' באלול | 19.08.26 14:23