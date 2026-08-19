אחרי הפריימריז: טלי גוטליב נגד נתניהו - "דמוקרטיה לא מדברת אליך"

התעלמה מהפניות

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב קבע כי רשת המזון פעלה ברשלנות בולטת כשהמשיכה לשלוח מאות הודעות ללקוחה שפנתה אליה שוב ושוב לעצור את ההטרדה – והורה לה לשלם 4,000 שקל פיצוי (בארץ)