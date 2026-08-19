בבלי
מבזק ביטחון אישי

תשעה יישובים במועצה האזורית שדות דן הוכרו כזכאים לרישיון נשק

השר לביטחון לאומי אישר את ההכרה ביישובים במסגרת הרחבת הזכאות לנשק אישי • בין היישובים: כפר חב"ד, צפריה ומשמר השבעה • למעלה מ-200 יישובים הוכרו עד כה

יאיר טל בבלי
כפר חב"ד
כפר חב"ד | צילום: צילום: Yossi Aloni/FLASH90
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