מבזק ביטחון אישי

תשעה יישובים במועצה האזורית שדות דן הוכרו כזכאים לרישיון נשק

השר לביטחון לאומי אישר את ההכרה ביישובים במסגרת הרחבת הזכאות לנשק אישי • בין היישובים: כפר חב"ד, צפריה ומשמר השבעה • למעלה מ-200 יישובים הוכרו עד כה

יאיר טל • בבלי • ו' באלול | 19.08.26 15:46