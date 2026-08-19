מבזק התעלמה מהפניות

שנים של הודעות ללקוח זר: רשת המזון תשלם אלפי שקלים

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב קבע כי רשת המזון פעלה ברשלנות בולטת כשהמשיכה לשלוח מאות הודעות ללקוחה שפנתה אליה שוב ושוב לעצור את ההטרדה – והורה לה לשלם 4,000 שקל פיצוי (בארץ)

יהודה פנחסי • בבלי • ו' באלול | 19.08.26 16:10