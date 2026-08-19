שנים של הודעות ללקוח זר: רשת המזון תשלם אלפי שקלים
בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב קבע כי רשת המזון פעלה ברשלנות בולטת כשהמשיכה לשלוח מאות הודעות ללקוחה שפנתה אליה שוב ושוב לעצור את ההטרדה – והורה לה לשלם 4,000 שקל פיצוי (בארץ)
בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב קבע כי רשת המזון פעלה ברשלנות בולטת כשהמשיכה לשלוח מאות הודעות ללקוחה שפנתה אליה שוב ושוב לעצור את ההטרדה – והורה לה לשלם 4,000 שקל פיצוי (בארץ)
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