המשפחה ממשיכה להיות מודאגת: חמישה ימים ללא קשר עם מלי וליאל
קרובי המשפחה מביעים דאגה עמוקה • למרות שאותרו בריאות בארגנטינה, השתיים לא יצרו קשר מאז • "הלוואי שיצרו קשר ויהיו לנו תשובות"
קרובי המשפחה מביעים דאגה עמוקה • למרות שאותרו בריאות בארגנטינה, השתיים לא יצרו קשר מאז • "הלוואי שיצרו קשר ויהיו לנו תשובות"
תושב אבו תור בן 27 נתפס בבדיקה שגרתית כשהוא נוהג ברישיון פסול בפעם הרביעית, מתחזה לאדם אחר ומפר צו מעצר בית. המשטרה פרסמה תיעוד מהמעצרמשה כץ
שלום ליאון ז"ל, יליד סלוניקי, נפטר בבית החולים איכילוב בגיל 92 • משפחתו נספתה באושוויץ, אך הוא ניצל בעלייתו לארץ לפני השואה | הלוויה מחר (דיין האמת)חיים כהן
חברת סלברייט מפתח תקווה מספקת כלים לחילוץ מידע ממכשירים דיגיטליים • משטרת ניו סאות' ויילס מבקשת יכולות מתקדמות יותר במסגרת המאבק בפשיעה מאורגנת • מבקרים מזהירים מפני פגיעה בפרטיותאריה לוי
בית הדין למשמעת במועצת המשפטים הארגנטינאית הדיח שופט פדרלי שפרסם עשרות ציוצים גזעניים ברשת X • החלטה תקדימית במערכת המשפטישראל גרוס
לאחר נתק ממושך, נפגשו השבוע יו"ר שלומי אמונים ונציג חסידות גור לדיון מהותי • בליבת השיחה: האם יש סיכוי לאגודת ישראל לעבור לבד את אחוז החסימה במידה ודגל התורה תרוץ בנפרד • גורמים בכירים: "הפעם זה ניסיון אמיתי ולא רק תמרון פנימי"דוד קליין
בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב קבע כי רשת המזון פעלה ברשלנות בולטת כשהמשיכה לשלוח מאות הודעות ללקוחה שפנתה אליה שוב ושוב לעצור את ההטרדה – והורה לה לשלם 4,000 שקל פיצוי (בארץ)יהודה פנחסי
השר לביטחון לאומי אישר את ההכרה ביישובים במסגרת הרחבת הזכאות לנשק אישי • בין היישובים: כפר חב"ד, צפריה ומשמר השבעה • למעלה מ-200 יישובים הוכרו עד כהיאיר טל
ג'בארין יעמוד בראש הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד, טיבי במקום השני ואבו שחאדה בשלישי • מנסור עבאס ורע"מ יתמודדו בנפרד • הפרטים המלאים על ההסכמות שהושגודוד קליין
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