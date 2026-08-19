בבלי
מבזק תקדים בארגנטינה

שופט כינה יהודים "חולדות" ו"צפעונים" | כך נענש בחומרה

בית הדין למשמעת במועצת המשפטים הארגנטינאית הדיח שופט פדרלי שפרסם עשרות ציוצים גזעניים ברשת X • החלטה תקדימית במערכת המשפט

ישראל גרוס בבלי
שופט כינה יהודים "חולדות" ו"צפעונים" | כך נענש בחומרה
לכתבה המלאה
שיתוף:

מבזקים נוספים

18:07
אכיפת תנועה בירושלים

נהג פלסטיני נעצר בגבעת שאול: התחזה לאחר והפר מעצר בית

תושב אבו תור בן 27 נתפס בבדיקה שגרתית כשהוא נוהג ברישיון פסול בפעם הרביעית, מתחזה לאדם אחר ומפר צו מעצר בית. המשטרה פרסמה תיעוד מהמעצר

משה כץ
18:02
ברוך דיין האמת

נפטר בגיל 92: אביו של ראש העיר ירושלים משה ליאון הלך לעולמו

שלום ליאון ז"ל, יליד סלוניקי, נפטר בבית החולים איכילוב בגיל 92 • משפחתו נספתה באושוויץ, אך הוא ניצל בעלייתו לארץ לפני השואה | הלוויה מחר (דיין האמת)

חיים כהן
17:43
טכנולוגיה ופרטיות

חברה מפתח תקווה במרכז מחלוקת במשטרת אוסטרליה | כיצד זה יסתיים?

חברת סלברייט מפתח תקווה מספקת כלים לחילוץ מידע ממכשירים דיגיטליים • משטרת ניו סאות' ויילס מבקשת יכולות מתקדמות יותר במסגרת המאבק בפשיעה מאורגנת • מבקרים מזהירים מפני פגיעה בפרטיות

אריה לוי
17:23
פרשת יהלומי

המשפחה ממשיכה להיות מודאגת: חמישה ימים ללא קשר עם מלי וליאל

קרובי המשפחה מביעים דאגה עמוקה • למרות שאותרו בריאות בארגנטינה, השתיים לא יצרו קשר מאז • "הלוואי שיצרו קשר ויהיו לנו תשובות"

אריה לוי
16:48
לקראת הבחירות הקרובות

פגישה דרמטית בין פרוש לזייברט: היערכות לריצה נפרדת של אגודת ישראל

לאחר נתק ממושך, נפגשו השבוע יו"ר שלומי אמונים ונציג חסידות גור לדיון מהותי • בליבת השיחה: האם יש סיכוי לאגודת ישראל לעבור לבד את אחוז החסימה במידה ודגל התורה תרוץ בנפרד • גורמים בכירים: "הפעם זה ניסיון אמיתי ולא רק תמרון פנימי"

דוד קליין
16:10
התעלמה מהפניות

שנים של הודעות ללקוח זר: רשת המזון תשלם אלפי שקלים

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב קבע כי רשת המזון פעלה ברשלנות בולטת כשהמשיכה לשלוח מאות הודעות ללקוחה שפנתה אליה שוב ושוב לעצור את ההטרדה – והורה לה לשלם 4,000 שקל פיצוי (בארץ)

יהודה פנחסי
15:46
ביטחון אישי

תשעה יישובים במועצה האזורית שדות דן הוכרו כזכאים לרישיון נשק

השר לביטחון לאומי אישר את ההכרה ביישובים במסגרת הרחבת הזכאות לנשק אישי • בין היישובים: כפר חב"ד, צפריה ומשמר השבעה • למעלה מ-200 יישובים הוכרו עד כה

יאיר טל
15:44
הסכם פוליטי בין מפלגות ערביות

שלושת המפלגות הסכימו על רשימה משותפת • רע"מ תרוץ בנפרד

ג'בארין יעמוד בראש הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד, טיבי במקום השני ואבו שחאדה בשלישי • מנסור עבאס ורע"מ יתמודדו בנפרד • הפרטים המלאים על ההסכמות שהושגו

דוד קליין
כל המבזקים ›
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר