נפטר בגיל 92: אביו של ראש העיר ירושלים משה ליאון הלך לעולמו

לקראת הבחירות הקרובות

לאחר נתק ממושך, נפגשו השבוע יו"ר שלומי אמונים ונציג חסידות גור לדיון מהותי • בליבת השיחה: האם יש סיכוי לאגודת ישראל לעבור לבד את אחוז החסימה במידה ודגל התורה תרוץ בנפרד • גורמים בכירים: "הפעם זה ניסיון אמיתי ולא רק תמרון פנימי"