סתירות חמורות בחקירת רצח אלדר דיין: פערי זמנים והעלמת ראיות
חוקרי המשטרה מצביעים על פערים משמעותיים בגרסאות החשודים • ניידת המשטרה הגיעה רק חצי שעה לאחר הכניסה לשטח • טלפון נייד הוחזר לאחר מחיקת תכנים
חוקרי המשטרה מצביעים על פערים משמעותיים בגרסאות החשודים • ניידת המשטרה הגיעה רק חצי שעה לאחר הכניסה לשטח • טלפון נייד הוחזר לאחר מחיקת תכנים
נהג בן 19 נתפס נוסע במהירות מסוכנת של 201 קמ"ש בכביש 60. כשניסה להימלט בחשכה תוך כיבוי אורות הרכב, נעצר באמצעות דוקרנים ובאיומי נשק. השופט הורה להאריך את מעצרובבלי
תזמון זה עניין של טיימינג: התגובה של "צבע שחור" ליועמ"שית | דרמה מאחורי הקלעים: האם יהדות התורה בדרך לפיצול היסטורי? | מהומת ענק במאה שערים: פשיטה משטרתית הסתיימה במנוסת השוטרים | אין להם קווים אדומים: האדמו"ר מקרלין ורה"י הגר"מ זילבר הותקפו (מעייריב)איצלה כץ
נשיא ארה"ב אישר כי ייפגש עם מנהיג צפון קוריאה בביקורו באסיה, חשף הערכה על היקף הנשק הגרעיני בפיונגיאנג, והזהיר את איראן: "הם ישתמשו בנשק הגרעיני"בבלי
בתקיפה ממוקדת מהאוויר חוסלו ארבעה מפקדים בכירים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ביניהם מפקד פלוגת נוח'בה ושלושה מפקדי מחלקות מגדוד בית לאהיא. המחבלים היו מעורבים בהוצאת מתווי טרור נגד כוחות הביטחון, ואחד מהם השתתף בטבח הנורא ב-7 באוקטוברבבלי
צה"ל חיסל אתמול במרחב שאטי ארבעה מפקדי נוח'בה מגדוד בית לאהיא של חמאס. בין המחוסלים: מחמד חמדי אחמד אלמצרי, מפקד פלוגה שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל; צאמד סמיר חרב אבו ג'בל, מפקד מחלקה שפשט לישראל בטבח ה-7 באוקטובר; מוחמד עטאר ומחמד פתחי חסין נאצר, שני מפקדי מחלקה שהיו מעורבים בקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור. המפקדים חוסלו מהאוויר להסרת האיום על כוחות צה"ל.צוות בבלי
אסיר קשר חבל לצווארו והתבצר על מרפסת בבית הסוהר • כוחות יחידת מצדה הוקפצו למקום ופעלו יחד עם לוחמי הכליאה • הפעולה הסתיימה בהצלחה והאסיר פונה לטיפול רפואימשה כץ
תושב אבו תור בן 27 נתפס בבדיקה שגרתית כשהוא נוהג ברישיון פסול בפעם הרביעית, מתחזה לאדם אחר ומפר צו מעצר בית. המשטרה פרסמה תיעוד מהמעצרמשה כץ
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