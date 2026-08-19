בבלי
מבזק אכיפת תנועה

נהג צעיר נעצר לאחר שנמדד ב-201 קמ"ש ונמלט

נהג בן 19 נתפס נוסע במהירות מסוכנת של 201 קמ"ש בכביש 60. כשניסה להימלט בחשכה תוך כיבוי אורות הרכב, נעצר באמצעות דוקרנים ובאיומי נשק. השופט הורה להאריך את מעצרו

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נהג צעיר נעצר לאחר שנמדד ב-201 קמ"ש ונמלט
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