נתניהו: אזהרנו את טורקיה מפני התבססות בסוריה ודאגנו שיבינו את המסר
ראש הממשלה הבהיר כי ישראל לא תאפשר נוכחות צבאית טורקית המאיימת על גבולה הצפוני • ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי על הנושא • רקע לתקיפה בצפון סוריה
ראש הממשלה הבהיר כי ישראל לא תאפשר נוכחות צבאית טורקית המאיימת על גבולה הצפוני • ראש המוסד שוחח עם שר החוץ הסורי על הנושא • רקע לתקיפה בצפון סוריה
צעד משפטי דרמטי במגדל יוקרה בתל אביב: המפקחת על המקרקעין קבעה חד משמעית כי בעל דירה שסירב לממן את שדרוג מבואת הכניסה בטענה שההצבעה שגויה, חייב לשאת בעלות המלאה ונקבע כי חל איסור מוחלט על עשיית דין עצמי (בארץ)יהודה פנחסי
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז הלילה על מבצע סנקציות כלכליות חסר תקדים נגד איראן. "היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי" כתב טראמפ. המבצע כולל סנקציות על כל מדינה שתקיים סחר עם איראן. טראמפ הוסיף: "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים שלה, לעסקים, לנמלי תעופה או לגופים ממשלתיים לספק לאיראן סיוע מכל סוג שהוא, תעמוד בעצמה בפני השלכות כלכליות אדירות". הנשיא האמריקאי קרא למבצע "יום הפלישה הכלכלי" וציין כי "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".צוות בבלי
עצמותיו של הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב הושבו במבצע מיוחד • ההלוויה תצא ביום שישי מישיבת כרם ביבנה שבה למד לפני גיוסובבלי
ציון דרך במדיניות האכיפה: 10,000 מבנים בלתי חוקיים הוסרו בשנה וחצי, כאשר 6,000 מהם נהרסו בשנה האחרונה בלבד • השטחים שהוחזרו למדינה שווים לשטחה של תל אביב וגבעתיים יחדבבלי
מכרה זהב לא מוסדר קרס על כורים באזור אבא שבמערב הרפובליקה המרכז-אפריקאית | צוותי חילוץ פועלים במאמצים נואשים לחלץ לכודים | איגודי כרייה מקומיים מעריכים כי מניין הנספים עשוי להגיע למאהבבלי
שני פצועים נוספים במצב קשה פונו לרמב"ם לאחר התאונה הקשה שאירעה הערב בכביש 2בבלי
צה"ל יערוך מחר (יום ה') בשעות הבוקר תרגיל צבאי במרחב העיר נהריה. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות הביטחון באזור. צה"ל הבהיר כי התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026, ואין חשש לאירוע ביטחוני.צוות בבלי
מטות ליטאי, ספרדי וחסידי הוקמו לפנייה ממוקדת • אלפי שיחות למכשירים כשרים ומפגשים עם מעוז | המגעים עם 'אחי' בסגירה סופית (פוליטי מדיני)דוד קליין
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