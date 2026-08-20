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טראמפ מכריז על "המבצע הכלכלי הקשה ביותר בהיסטוריה" נגד איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז הלילה על מבצע סנקציות כלכליות חסר תקדים נגד איראן. "היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי פעם נגד מדינה כלשהי" כתב טראמפ. המבצע כולל סנקציות על כל מדינה שתקיים סחר עם איראן. טראמפ הוסיף: "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים שלה, לעסקים, לנמלי תעופה או לגופים ממשלתיים לספק לאיראן סיוע מכל סוג שהוא, תעמוד בעצמה בפני השלכות כלכליות אדירות". הנשיא האמריקאי קרא למבצע "יום הפלישה הכלכלי" וציין כי "לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני".