מבזק טענות סוריות בעקבות התקיפה

סוריה: הבהרנו לישראל שאין נוכחות טורקית בבסיס - אך היא תקפה בכל זאת

שר החוץ הסורי טוען כי דמשק העבירה מסר ברור לישראל על היעדר שיתוף פעולה עם טורקיה באבו א-דוהור • "הבסיס היה ריק ברובו" • רקע התקיפה הישראלית והמתיחות עם אנקרה

בבלי • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 09:06