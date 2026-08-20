מבזק דרמה בפריימריז

קרב צמוד בליכוד: 50 מעטפות כפולות עשויות להפוך את התוצאות

כ-50 קולות במעטפות כפולות טרם הוזנו למערכת • ביטן עשוי לעקוף את ביסמוט שמוביל בפער זעום | בית הדין הקפיא את הספירה עד להגשת תצהיר (פוליטי מדיני)

דוד קליין • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 10:48