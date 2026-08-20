מבזק מתיחות בזירה הבינלאומית

לאחר הכרזת טראמפ במהלך הלילה - בטהראן מגיבים ומגחכים

הנשיא האמריקאי הכריז על מבצע בידוד כלכלי מוחלט כנגד איראן, תוך איום בסנקציות על כל מדינה שתסייע לטהראן | שר החוץ האיראני דחה את האיומים וטען: "הסחת דעת מהמשבר האמריקאי"

אליהו לוי • בבלי • ז' באלול | 20.08.26 11:01